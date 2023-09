Ristoranti e locali, le nuove aperture a Milano. I consigli di Gambero Rosso

Terminata l'estate, è tempo di scoprire i nuovi ristoranti e i locali della stagione autunnale a Milano. Eccone alcuni, selezionati dalla testata specializzata Gambero Rosso.

Caruso Nuovo Gennaro Esposito

Lo storico albergo milanese, il Grand Hotel et de Milan, riapre il ristorante dopo un restyling affidato a Dimorestudio. Caruso Nuovo è oggi il nome del ristorante, a segnalare il rinnovamento, la guida è affidata a Gennaro Esposito e in cucina lavora un suo allievo, Francesco Potenza. La proposta prevede dei classici partenopei come il Gattò di patate e lo Spaghetto al pomodoro del Vesuvio.

Casa Baglioni Rooftop by Sadler

All’interno dell’albergo nel cuore di Brera ha inaugurato il rooftop curato dallo chef Claudio Sadler: 150 mq di terrazza all’ultimo piano dell’edificio liberty. Casa Baglioni Rooftop by Sadler è aperto dalle 16 all'1.

I Mirador

Skybar vista piscina e ristorante gourmet rispettivamente al settimo e all’ottavo piano dell’albergo 21 House of Stories. La catena di alberghi dei Fratelli Benetton con una sede aperta in zona Città Studi, sempre a Milano, e questa seconda sede in zona Navigli.

Silvano vini e cibi al banco

Nel centro nevralgico di NoLo, in piazza Morbegno, aprirà a breve la nuova insegna di Cesare Battisti e Federica Fabi, già insieme per Ratanà e Remulass LINK. Silvano va a colmare l’assenza nel quartiere a nord di piazzale Loreto, di un locale concentrato sul vino – naturale – e con un laboratorio per la panificazione e cucina. Sarà aperto tutto il giorno nel fine settimana e dall’aperitivo in poi durante la settimana.