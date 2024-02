Ristoratrice suicida. Biagiarelli: "Non chiedo scusa ma non torno in tv"

Ristoratrice suicida. Biagiarelli: "Non posso né voglio chiedere scusa"

"In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità ma io non posso né voglio chiedere scusa". Lorenzo Biagiarelli torna sui social dopo settimane rompendo il silenzio sul caso del suicidio della ristoratrice di Lodi. In un lungo video postato su Instagram, il compagno di Selvaggia Lucarelli cerca di ricostruire quanto successo il 12 gennaio, quando iniziò ad assumere rilevanza nazionale la finta recensione della ristoratrice Giovanna Pedretti. Biagiarelli cerca di raggiungerla censurando il nome della titolare, quello della pizzeria e pure l'ubicazione. Il blogger ha affermato "Questo perché il senso di fare debunking non è quello di smentire o esporre al pubblico ludibrio una persona comune, come è stato spesso scritto in questi giorni, ma è smontare una notizia specie se di diffusione nazionale e criticare l'operato della stampa quando si alimenta di notizie non verificare monetizzandole con dei click".

"Io e Selvaggia Lucarelli sommersi d'odio"

Il giorno dopo si scopre che Pedretti si era suicidata. "Immediatamente sia io che la mia compagna cominciamo a esser sommersi da messaggi di odio, minacce di morte scatenati dalla stampa, dalle tv e dalle radio che da subito e per due settimane hanno sostenuto in modo talvolta implicito, ma talvolta proprio esplicito, che il nostro e solo il nostro operato fosse il diretto responsabile della morte di Giovanna Pedretti", continua Biagiarelli nel lungo video di sfogo sui social.

"Accetterò le conseguenza ma non torno in tv"

"Io piuttosto preferisco tenermi il dubbio, lo stigma, il sospetto piuttosto che tentare la via della pietà affermando qualcosa che non penso e accetterò con tranquillità tutte le conseguenze di questa scelta", continua il compagno della Lucarelli, confermando che non sarà più presente nel programma televisivo "E' sempre mezzogiorno".