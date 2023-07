Ristorazione, chiude l'Excel sui Navigli. Ci aveva scommesso anche Cracco

Chiude l'Excel sui Navigli. Ci aveva scommesso anche Cracco

Nuova chiusura nel panorama della ristorazione milanese. Questa volta tocca all’hotel quattro stelle Excel Navigli e “Al Naviglio” che secondo quanto riporta il gamberorosso.it dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 24 luglio. Il progetto era ambizioso e aveva tutte le carte in regola per farcela, a partire dalla storica struttura, in una bella posizioni sui Navigli, e con ampi spazi che potevano essere utilizzati per una molteplicità di iniziative legate all’hotel ma anche al ristorante. Eppure così non sembra essere andata.

Chiude l'Excel sui Navigli, obiettivi economici non raggiunti

L’unione delle forze tra Carlo Cracco e il veneziano Dino Scaggiante, con il supporto della famiglia Stoppani, non ha garantito il successo del progetto. Tanto che chef Cracco era già uscito dall’impresa lo scorso febbraio per dedicarsi ad altro. Eppure se si fa un giro in rete si trovano molte recensioni positive e tutto sommato i prezzi erano abbordabili. O forse proprio per questo il ristorante non ha funzionato, per i prezzi che non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi economici che gli investitori si erano prefissati e che avrebbero reso l'impresa sostenibile.