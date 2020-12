Ritardi, l'Autorità regolazione Trasporti multa Trenord

È notizia di oggi che Trenord è stata sanzionata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti che ha accolto l’esposto dell’Associazione Codici e dei pendolari lombardi, come riporta la stessa associazione in un comunicato. I controlli dell’Autorità, che hanno portato alla sanzione, erano volti a verificare il rispetto dei diritti dei passeggeri, soprattutto quelli con mobilità ridotta, e il riconoscimento del diritto all’indennizzo sugli abbonamenti a causa dei ritardi e delle soppressioni che funestano i viaggi su Trenord un’odissea.“Da anni denunciamo i gravi disservizi di Trenord in Consiglio regionale - commenta il consigliere regionale del PD Pietro Bussolati -. Questa sanzione è l’ennesima riprova che le cose non funzionano e che la società e Regione Lombardia non si sono dimostrate in grado di garantire ai lombardi un trasporto pubblico sicuro, efficiente e puntuale, anche verso le categorie più deboli. Noi non smetteremo di lottare in ogni sede perché tutti i cittadini lombardi possano vedere riconosciuto il diritto a un servizio di trasporto ferroviario di qualità, ma occorre che la Regione prenda atto del fallimento delle sue politiche e cambi davvero rotta, a partire da un’assessora ai trasporti che, per allontanare le proprie responsabilità, è riuscita a dire in diretta su una rete TV nazionale che Regione Lombardia avrebbe il solo compito di programmare l’orario dei treni. Non è così e lo sanno anche i bambini. Bisogna cambiare tutto.”