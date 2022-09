Ritorno a scuola, Fontana: "Finalmente la normalità"

"Si ricomincia a vivere la normalità. I nostri ragazzi sono stati eroici, hanno dovuto subire delle limitazioni, dei condizionamenti, hanno dovuto stare soli e credo che per loro sia stato molto pesante. Finalmente si riesce a dargli la possibilità di vivere la loro vita nella pienezza''. Così a Rtl il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla ripresa dell'attività scolastica. "Noi -ha detto- ci siamo attrezzati per fare in modo che non ci siano intoppi, che tutto vada nel modo migliore, come e' sempre andato negli ultimi anni. S ricomincia senza piu' limitazioni senza dover usare mascherine, senza condizionamenti, senza distanziamenti''.

Fontana: "Ricandidatura? Ho dato massima disponibilità"

"Si', ho dato la mia massima disponibilita'. Ho voglia di continuare il mio lavoro e portare a termine i tanti progetti in essere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questa mattina ai microfoni di radio Rtl, parlando delle elezioni Regionali del 2023.