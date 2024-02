Polizia Scientifica: la mitragliatrice Uzi "era pronta per essere usata"

Ritrovato corpo architetto scomparso a Milano

E' stato trovato ieri sera a Milano il corpo di Marco Trampetti, l'architetto di 58 anni di cui non si avevano piu' notizie dal 4 febbraio. La sua scomparsa era stata denunciata dai famigliari ai Carabinieri. Le ricerche si sono concentrate intorno all'area del parco dei fontanili dai militari della compagnia di Corsico dopo il ritrovamento dell'auto, una Mercedes grigia, in via Quintino Sella, regolarmente chiusa e senza segni di scasso.

Il medico legale non ha rilevato tracce di morte violenta

Il sopralluogo effettuato dalla Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dell'Arma di Milano e dalla ispezione cadaverica condotta da medico legale intervenuto non ha rilevato tracce di morte violenta. La salma e' stata portata all'obitorio civico di Milano per l'autopsia.