Ritrovato Luca Ziliani: il 16enne scomparso rintracciato in un tunnel della metro a Milano

Luca Ziliani, il 16enne scomparso lo scorso 10 ottobre da Monticello Brianza, è stato ritrovato nella serata di mercoledì 16 ottobre all'interno di un tunnel della metropolitana di Milano. A individuarlo, all'altezza della fermata Moscova, sono stati gli addetti della sicurezza di Atm, che lo hanno prontamente fermato e allertato la polizia. Il giovane, in buone condizioni, sarà presto riabbracciato dalla sua famiglia, che lo cercava da giorni con appelli in tv e online.

L'intervento degli addetti Atm

Ziliani è stato avvistato alle 19.45 mentre entrava nel tunnel della linea M2. Gli occhi elettronici delle telecamere di sorveglianza hanno subito segnalato la presenza anomala, e gli addetti della sicurezza si sono recati sul posto, convinti di dover intervenire per un atto vandalico. Una volta fermato, si sono resi conto che il ragazzo era il giovane scomparso di cui i media parlavano da giorni.

Le ricerche tra Brianza e Milano

Dalla sua scomparsa, Luca era stato avvistato in diverse località tra la Brianza e Milano. L'ultima volta era stato immortalato dalle telecamere alla stazione di Cernusco Lombardone mentre prendeva un treno per il capoluogo lombardo. Nel corso delle indagini, le forze dell'ordine, con il supporto di droni e unità cinofile, avevano cercato di seguire le sue tracce.

Il ruolo fondamentale della sicurezza Atm

La rete di sicurezza Atm, che gestisce 12mila telecamere in tutta la città, ha giocato un ruolo cruciale nel ritrovamento del giovane. La centrale operativa, attiva 24 ore su 24, vigila costantemente sulla metropolitana e sulle strade di Milano, prevenendo non solo crimini e incidenti, ma, come in questo caso, aiutando anche a ritrovare persone scomparse.