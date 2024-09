Ritrovato nel Mantovano il cadavere della 42enne scomparsa: fermato un 17enne

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Maria Campai, la 42enne di Parma che mancava da casa da una settimana. Il cadavere della donna è stato ritrovato dai carabinieri a Viadana, nel Mantovano. La donna, di origini rumene, era scomparsa il 19 settembre. Ai familiari aveva detto che sarebbe andata ad un incontro. Si è fatta accompagnare a Viadana in auto da un amico dicendo di avere un colloquio di lavoro. E non è più tornata. E' stata la sorella e convivente a dare l'allarme. Il cadavere è stato trovato nella mattinata di giovedì 26 settembre in un giardino di una villetta nel centro del paesino del Mantovano.

I carabinieri fermano un 17enne

I carabinieri hanno fermato poche ore dopo il ritrovamento del corpo un 17enne, che Maria Campai avrebbe conosciuto online e che l'aveva convinta a raggiungerlo a Viadana. I due avrebbero avuto un incontro intimo e poi il 17enne l'avrebbe colpita violentemente alla testa per poi seppellirne il corpo nel giardino di una villetta abbandonata.