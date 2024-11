Ritrovato nel Naviglio Pavese il corpo senza vita di Gino Panaiia





Recuperato nel Naviglio Pavese il corpo senza vita di Gino Panaiia, il 25enne scomparso dalla notte del primo novembre. Lo hanno recuperato i carabinieri della Stazione di Binasco insieme ai Vigili del Fuoco, vicino al confine tra i comuni di Casarile (Milano) e Rognano (Pavia).

Non sono presenti segni evidenti di violenza sul corpo



Dalla prima ispezione del corpo di Gino Panaiia non sono stati riscontrati segni evidenti che possano dire se abbia subito una violenta aggressione. Tuttavia, per accertare le cause del decesso del 25enne servira' l'autopsia che sara' disposta nelle prossime ore dalla Procura di Pavia, competente territorialmente su Zibido San Giacomo dove il giovane e' stato visto per l'ultima in vita.

La scomparsa e la pista del regolamento di conti





Dopo aver trascorso la serata in un locale a Zibido San Giacomo, il giovane milanese si era allontanato improvvisamente a bordo del suo scooter, prendendo una stradina di campagna vicino al Naviglio Pavese. Da quella notte, il suo telefono risultava spento. Nei giorni scorsi, erano stati rinvenuti sparsi sul luogo alcuni effetti personali di Gino: una giacca, il suo borsello e lo scooter abbandonato in un fosso.



Le ricerche si erano concentrate nei dintorni di cascina Casiglio, l’ultimo punto in cui il cellulare di Gino ha inviato un segnale prima di spegnersi alle 2:22. Durante le indagini, i carabinieri avevano scoperto un borsone contenente circa 20 chili di eroina e altri pacchetti di droga tra la vegetazione intorno alla cascina, noto punto di riferimento per attività di spaccio. Questo ritrovamento pone ulteriori interrogativi sulla misteriosa scomparsa di Panaiia, che però – almeno finora – non sembra avere collegamenti certi con il traffico di stupefacenti. Le autorità mantengono aperte tutte le possibilità, compresa quella di un possibile regolamento di conti.