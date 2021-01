Riva (Lista Sala): "Mai parlato di alleanza con Forza Italia a Milano"

"Non ho mai parlato di alleanza con Forza Italia a Milano, in questo c’è piena affinità con il Sindaco. Ho detto che con il Partito Democratico a Milano lavoro in modo proficuo da cinque anni, e che questo clima di collaborazione non verrebbe meno nel caso di un’alleanza governativa Partito Democratico-Forza Italia. Roma è Roma, Milano è Milano. Qui conta rimboccarsi le maniche e dare prospettiva alla città". Così Martina Riva, capolista della lista Beppe Sala Sindaco per le comunali dopo la trasmissione di ieri the 'True Show' in cui è stato affrontato anche il tema della situazione del governo e delle alleanze.