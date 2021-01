Rivolta di detenuti nel carcere di Varese

Disordini nel carcere di Varese, dove ieri pomeriggio si è sfiorata la tragedia per una protesta di detenuti. Così Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe: "Si è vissuta nel carcere di Varese una situazione di altissima tensione. Nel pomeriggio, sembra che il pretesto di un battibecco tra un detenuto ed un poliziotto ha dato vita ad una vera e propria rivolta, iniziata dalle prime ore del pomeriggio e terminata da poco. I numerosi protagonisti dei disordini si sono rifiutati di rientrare nelle proprie celle ed hanno devastato buona parte del Reparto (telecamere, luci, arredi ecc.ecc), impedendo al personale di Polizia Penitenziaria di avvicinarsi all'interno". "Dopo innumerevoli tentativi di persuasione andati persi - ha aggiunto - e dopo innumerevoli episodi di minacce, di tentativi di aggressione agli agenti mediante il lancio di qualsiasi tipo di oggetto a loro e per evitare che i disordini coinvolgessero altri reparti, sono accorsi anche appartenenti alle Forze di Polizia in supporto al poco personale di Polizia Penitenziaria operante che è riuscito a ristabilire l'ordine e la sicurezza all'interno del carcere, ora comunque inagibile e senza luce"