Rizzi (FI): "Federazione di centrodestra? Salvini ha ragione"

"Sull’idea di “federazione” Salvini ha ragione" afferma ad Affaritaliani.it Milano Alan Rizzi, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, che era già intervenuto su questo tema più di un anno fa. Tema nuovamente di grande attualità nel centrodestra, e che, è facile immaginare, sarà tra gli argomenti di cui lo stesso Rizzi ragionerà dopodomani, giovedì 26 novembre, quando sarà ospite di The True Show su Telelombardia dalle 11 alle 12.

Questo l'attuale punto della situazione: era il 2 luglio 2019 quando Berlusconi parlò al Corriere di “federazione di centrodestra” e Rizzi dichiarò: “La prospettiva lanciata dal presidente Berlusconi traccia definitivamente l’orizzonte di Forza Italia: il centrodestra unito e federato.”

Rizzi sottoscrive quelle parole di un anno e mezzo fa? “Confermo e sono felice che sia proprio Salvini a rilanciare le parole di Silvio Berlusconi. L’idea di una federazione di centrodestra è sempre appartenuta alla visione del leader di Forza Italia”, spiega il sottosegretario.

Rizzi, che ha contribuito alla nascita di Forza Italia, ricorda come l’idea di centrodestra "sia nata proprio a Berlusconi nel 1994 e rilanciata ad ogni appuntamento elettorale. La prospettiva è sempre stata quella di un bipolarismo chiaro per l’elettore: un modo per garantire che la volontà popolare sia rispettata”. “Del resto gli ultimi governi pienamente espressione della volontà elettorale sono stati quelli di centrodestra. Un lontano ricordo annacquato da una sinistra pronta a qualsiasi metamorfosi pur di governare e a un Movimento 5 Stelle senza identità politica”, prosegue Rizzi. Che aggiunge: “Per queste ragioni il dibattito di questi giorni sul futuro del centrodestra deve essere letto come un fatto positivo. I tempi sono maturi per affermare chiaramente che l’eredità politica di Forza Italia è una grande area politica che comprende i moderati, i liberalpopolari, i riformisti e i sovranisti”. “Occorre una atto di coraggio politico, un impegno visionario, per attuare questa prospettiva. I tempi sono politicamente maturi”, conclude Rizzi.