Rizzi (Lombardia) incontra i presidenti Aler: "Assegnazioni più rapide"

Questa mattina il nuovo assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Alan Rizzi ha incontrato i cinque presidenti delle Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (ALER). Un incontro organizzativo per fissare le priorità degli ultimi mesi di legislatura e il metodo per perseguirle. Tra i temi trattati, la diminuzione degli alloggi sfitti: “Dobbiamo concentrarci sulla riduzione dei tempi di assegnazione e, di conseguenza, diminuire il numero di alloggi sfitti per poter dare risposte rapide al bisogno crescente di servizi abitativi” - dichiara l’Assessore Rizzi. È stata espressa una forte preoccupazione per le conseguenze della congiuntura economica, caratterizzata dall’aumento consistente dei prezzi dell’energia. “Affrontare i rincari e le nuove povertà energetiche deve essere un nostro obiettivo” - sottolinea l’Assessore. “Stiamo studiando modelli di supporto al ruolo sociale che le Aler svolgono con un uso più mirato dei contributi di solidarietà”.

Aler: incontri settimanali per verificare l'avanzamento degli obiettivi

Nel corso dell’incontro è stato fissato il metodo per coordinare la strategia regionale delle Politiche Abitative nell’ultima parte della legislatura: incontri settimanali per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati, miglioramento gestionale e sinergie con i Comuni. “Abbiamo avviato una seria riflessione anche sul fronte degli occupanti senza titolo definiti fragili, sui quali è necessario intervenire per garantire equità sociale e rispetto delle regole. Una soluzione è possibile” - conclude l’Assessore alla Casa e Housing sociale.