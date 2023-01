Rizzi: “Sul tema casa, Majorino studi”

" Se si è candidati alla presidenza della Regione quanto meno bisognerebbe essere preparati. Gia' qualche giorno fa, abbiamo spiegato nel dettaglio sul tema dei 15 mila alloggi sfitti. Repetita iuvant, dicevano gli antichi. Precisiamo che dei 15 mila, 10 mila sono delle Aler e 5 mila dei Comuni. Inoltre ancor piu' nel dettaglio segnaliamo che a Milano piu' del 40 per cento del patrimonio non assegnato e' del Comune. Ricordiamo al candidato della sinistra che a Palazzo Marino da qualche annetto governa proprio la sua coalizione.

E abbiamo fissato anche la regola dello scorrimento delle graduatorie

Dobbiamo poi sottolineare che fino al 2019 erano i Comuni ad assegnare gli alloggi anche quelli di proprieta' Aler. Per noi snellire, sburocratizzare e semplificare sono principi non negoziabili. In concreto questo ha permesso gia' solo per il primo semestre del 2022 l'aumento del 100 per cento delle assegnazioni di case popolari e le proiezioni sul secondo semestre sono anche migliori. A fine estate abbiamo approvato i nuovi criteri , informando subito Anci e Comuni, per migliorare il sistema di assegnazione alloggi. E abbiamo fissato anche la regola dello scorrimento delle graduatorie proprio per facilitare la prassi ai cittadini. Per non parlare del Piano Casa da 1,5 miliardi di euro di investimenti, piano che ridisegnera'i nostri quartieri. Per non parlare del blocco degli aumenti delle bollette del riscaldamento.

Abbiamo approvato una misura da 48.5 milioni di euro proprio sull'housing sociale

Se non fossimo intervenuti, sarebbe stato un dramma per le famiglie: avrebbero infatti dovuto scegliere se mangiare o pagare le bollette. Abbiamo approvato una misura da 48.5 milioni di euro proprio sull'housing sociale per favorire giovani coppie, personale sanitario e altre categorie che non possono accedere agli alloggi popolari e allo stesso tempo non possono sostenere i costi del mercato privato. A questo punto visto che il candidato presidente del centro sinistra sembra essere a corto di idee e proposte e ripete le stesse cose sbagliandole, viene da dire, come Toto':" E insiste". Si informi meglio Majorino. Soprattutto quando parla di temi che si riferiscono alla vita delle persone. La demagogia non porta mai lontano". Risponde cosi' l'assessore alla Casa di Regione Lombardia al candidato presidente di Regione Lombardia e M5s intervenuto sul tema.