Rizzi verso l'addio agli azzurri: "Ho incontrato Matteo Salvini"

Regione, tre consiglieri forzisti incontrano Salvini

L'incontro c'è stato e le parti lo confermano. Ma all'ordine del giorno non ci sarebbe stato il possibile passaggio dei consiglieri di Forza Italia Alessandro Fermi, presidente dell'assemblea lombarda, Simona Tironi e Alan Christian Rizzi, sottosegretario regionale ai Rapporti con le delegazioni internazionali, nella fila della Lega. Spiega il capogruppo del Carroccio al Consiglio regionale della Lombardia Roberto Anelli: "E' stato un incontro interessante, fatto in funzione delle amministrative che si terranno in alcuni comuni lombardi, ma parlare di possibili passaggi alla Lega e' prematuro". I tre forzisti hanno incontrato a Palazzo Lombardia il leader della Lega Matteo Salvini, presente anche il segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi. "Al momento la priorita' e' far ripartire la Lombardia. Dopodiche' la Lega valuta tutte le persone che vogliono entrare. Quando e se decideranno vedremo il da farsi".

Come riferisce Ansa, Fermi ha spiegato: "Non c'e' nessuna segretezza, un incontro segreto non lo fai a Palazzo Lombardia. Abbiamo visto Salvini un paio di settimane fa e con lui abbiamo affrontato un po' di temi, dalle amministrative alla situazione politica in Regione e a livello nazionale. E' stato un incontro piacevole, Salvini si e' dimostrato disponibile ad ascoltare i vari problemi. E' stata un occasione per conoscerci" ma il tema di un eventuale passaggio alla Lega "non e' stato oggetto dell'incontro". Un anno fa gli stessi tre esponenti azzurri, con Paolo Franco e l'assessore Giulio Gallera, avevano accarezzato l'idea di confluire in Cambiamo!, il movimento di Giovanni Toti. Ma il solo Franco aveva poi cambiato casacca.

Rizzi: "Nessun incontro segreto"

“Nessun incontro segreto. Semplicemente la necessità di confrontarci sulle questioni di breve-medio periodo, come le amministrative, perché l’obbiettivo deve essere un centrodestra unito e competitivo con i migliori candidati sindaci possibili e non candidati di bandiera”- spiega così Rizzi l’indiscrezione de Il Giorno che vedrebbe quattro consiglieri regionali di Forza Italia in direzione Lega. “Del resto, il centrodestra esprime la miglior offerta politica se viaggia unito. Cosa che, soprattutto ultimamente, una parte di Forza Italia pare ignorare. Pur di difendere il proprio orticello Forza Italia in alcuni comuni è andata contro questo principio”. “Il centrodestra unito, lo ricordo, è un’invenzione di Silvio Berlusconi”. E sull’incontro del 20 luglio riportato dal Antanasio su Il Giorno: “I miei incontri con Matteo sono tutti pubblici, alla luce del sole e non sono una novità: ci frequentiamo da diversi anni” - conclude Rizzi.