"Roba Che Scotta", un sabato hot a Milano

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, lancia la sua linea di prodotti con una nuova provocazione nella città della moda (e delle escort) per antonomasia. Sabato 15 maggio 2021, a Milano, a partire dalle ore 15 in Piazzale Loreto, verranno presentati al pubblico prodotti a marchio Escort Advisor con una serie di sfilate in punti centrali della città (Porta Venezia alle 16, San Babila alle 17, Piazza XXVI Maggio alle 18, Via Vigevano alle 19, Piazza Castello alle 20.30).

Il sito di recensioni di escort ha ideato e creato diverse linee di prodotti per sottolineare lo spirito di libertà che deve essere presente quando si affrontano temi legati alla sessualità e al corpo. I prodotti di uso quotidiano sono arricchiti da creatività dalle linee essenziali con frasi che giocano su allusioni e che attivano come sempre la malizia negli occhi di chi li guarda, all'insegna della libertà di espressione personale, in ogni sua forma.