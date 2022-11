Roberto Calderoli è convinto: Moratti? "Vincerà Fontana"

Di cose del genere ne ho viste anche in passato, parti del centrodestra che correvano da sole. Ma tanto alla fine vincerà Fontana". Così il ministro degli Affari regionali e Autonomie, il leghista Roberto Calderoli, a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci a Bergamo, ha commentato la sfida elettorale in Lombardia che vede la ex vicepresidente di Regione Letizia Moratti correre contro il governatore in carica Attilio Fontana.