Roberto Cenci lascia i Cinque Stelle. Consiglio regionale, entra nel Misto

Lascia il gruppo del Movimento cinque stelle "con grandissimo dispiacere" il consigliere lombardo Roberto Cenci. Con il Movimento "mi sono trovato benissimo, ma andrò nel gruppo misto per una questione personale" ha detto all'ANSA.

Cenci: “Non sostengo nessuno"

Se sosterrà Letizia Moratti alle elezioni regionali? "Attualmente non sostengo nessuno, deciderò più avanti. Vado nel gruppo misto per essere libero di decidere cosa fare e non mettere in difficoltà nessuno e soprattutto me stesso". Il consigliere ha spiegato che "in questi anni ho contribuito a tante cose che, grazie al Movimento, siamo riusciti ad ottenere". Ma adesso "ho deciso di uscire, avrei preferito farlo alla fine (della campagna elettorale ndr), ma per poter parlare come credo era eticamente corretto farlo: c'è possibilità di intraprendere nuovi percorsi ed è corretto che abbia le mani libere".

Cenci vuole "lavorare per i giovani e per l'ambiente”

Cenci vuole "lavorare per i giovani e per l'ambiente - ha precisato - non è che non possa farlo adesso, ma probabilmente tra alcuni mesi, se tutto andrà in un certo modo, potrò fare molto di più. Magari nella maggioranza. A me interessa l'ambiente e non la connotazione politica".

Moratti? “A me piace, persona molto valida”

Quanto a Letizia Moratti "a me piace - ha commentato- la trovo una persona corretta, elegante, competente e molto valida".