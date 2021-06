Robledo a Cartabia: “La magistratura avrebbe bisogno di una riforma interiore”

L'ex magistrato Alfredo Robledo, intervenendo nel programma Pane al Pane di Radio Lombardia commentando l’intervento del ministro della giustizia Marta Cartabia che ha dichiarato che siamo “chiamati a costruire il nostro ponte di Genova della giustizia” ha detto: “Interessante ma il cantiere è fatto di cemento, non è umano. La magistratura non ha bisogno soltanto di una riforma scritta, la magistratura avrebbe bisogno di una riforma interiore che è una cosa difficilissima. Il consiglio è impallato per dirla in termini molto “smart”, perchè non riesce a decidere nulla”.

Robledo si è poi rifatto alle parole della politoga e filosofa tedesca Hannah Arendt “la Storia la fanno gli accidenti”, spiegando come “Hitler in Germania è stato un accidente, Ghandi è stato un accidente. Se in Italia c’è un accidente si può sperare altrimenti non c’è niente da fare.”