Robledo nel team di Letizia Moratti, magistrato scomodo (anche a lei)

Alfredo Robledo. Della scelta - come riportato in anteprima da Affaritaliani.it Milano - si vociferava già ieri sera nelle segrete stanze. Alfredo Robledo assunto da Letizia Moratti per supportarla nella sua nuova missione in Regione Lombardia. Lo stesso Robledo che attualmente è il garante della legalità in qualità di presidente del gruppo Sangalli, colpito da qualche scandalo qualche tempo fa. Ma Alfredo Robledo e la sua vicenda sono incisi nella storia di Milano. Da quando venne degradato a sostituto per la lunga lotta con Edmondo Bruti Liberati, che vinse la battaglia e i cui uomini, oggi, governano la procura di Milano. Ma per quelli con la memoria lunga Alfredo Robledo è anche il pm che voleva indagare sul caso Sea e su Pisapia. E, per gli amanti del vintage, era anche il titolare dell'inchiesta sul figlio di Letizia Moratti, Gabriele, e sulla bat-caverna. Insomma, scomodo a destra e a sinistra. Vecchie storie, finite ormai da anni. Certo è che Letizia Moratti recupera un antico antagonista in procura per vigilare sul proprio operato. E' un segnale decisamente forte per una persona che, almeno dal curriculum, è sicuramente "terza".



