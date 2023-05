Rocca interessato all'Inter? Il presidente di Humanitas medita la scalata

Rocca interessato all'Inter? Il presidente di Techint e Humanitas smentisce le voci

Gianfelice Rocca interessato all'acquisto dell'Inter? Il presidente del gruppo Techint, nonchè presidente dell'Istituto Clinico Humanitas ed ex numero di Assolombarda, smentisce le notizie circolate in queste ore. Il gruppo Techint precisa in una nota "che le notizie di un interesse di Gianfelice Rocca alla proprietà della società di calcio F.C. Internazionale Milano sono destituite di ogni fondamento e per questo devono essere smentite con forza". Oggi il quotidiano Il Giornale ha scritto che l'imprenditore milanese avrebbe messo nel mirino il club nerazzurro.

Rocca, "imprenditore abituato alle scalate"

Così il Giornale, articolando la propria indiscrezione, aveva descritto Rocca, milanese doc: "Un illustre imprenditore "abituato" alle scalate, ben più ardue, infatti ha partecipato alle spedizioni in Patagonia del gruppo alpinistico i Ragni di Lecco (di cui è socio onorario), nel 2008 Brenna e Barmasse superarono la parete nord del Cerro Piergiorgio, in Patagonia, dedicando la loro impresa ad Agostino Rocca".