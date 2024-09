Rocco Forte House sbarca a Milano: lusso e stile nel cuore del quadrilatero della moda

Rocco Forte Hotels, in collaborazione con Generali Real Estate, ha lanciato una nuova gemma del lusso a Milano, replicando il successo del format Rocco Forte House già presente a Roma. Situata al numero 46 di via Manzoni, nel prestigioso quadrilatero della moda, la nuova apertura offre 11 appartamenti esclusivi che mescolano eleganza contemporanea e charme milanese. Ogni residenza si affaccia su una tipica corte interna, arricchita da caminetti e affreschi che evocano l’atmosfera di una casa meneghina.

Design sofisticato e servizi su misura: un angolo di lusso a Milano

Gli appartamenti, progettati dalla director of design Olga Polizzi insieme ai designer Paolo Moschino e Philip Vergeylen, si trovano all’interno di un palazzo ottocentesco con stucchi originali e soffitti affrescati, mentre le unità all’ultimo piano offrono ampie vetrate e terrazzi moderni. Ogni residenza prende il nome da una vivace area di Milano come Brera, Duomo, Isola e Tortona e offre un servizio di alta gamma, con concierge dedicato, parcheggio custodito, chef personale e una palestra esclusiva per gli ospiti.