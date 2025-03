Rocket Sharing Company: un successo la terza edizione di Inspire Leadership e dei Rocket Awards

Rocket Sharing Company S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che si è chiusa con successo anche l’edizione 2025 di Inspire Leadership. L’evento ha acceso i riflettori sulla leadership del futuro ponendo al centro innovazione, sostenibilità e intelligenza emotiva. Ospitato a Palazzo Mezzanotte, sede storica di Borsa Italiana e patrocinato dal Comune di Milano, l’evento ha riunito oltre 500 partecipanti, tra CEO, imprenditori, top manager e professionisti in una giornata intensa di talk ispirazionali, interviste e dibattiti ad alto valore aggiunto con oltre 40 speaker di rilievo.

Ad aprire i lavori sono stati Luigi Maisto, Presidente e CEO di Rocket Sharing Company, Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda e Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari e Presidente di Fondazione NEST - Network for Energy Sustainable Transition, main partner dell’evento. La giornata, sotto la conduzione del giornalista ed esperto di innovazione Giovanni Iozzia, ha visto l’alternarsi di alcune delle personalità più influenti e rilevanti del mondo imprenditoriale e manageriale, che hanno partecipato a sei panel tematici dedicati a innovazione, sostenibilità, tecnologia, imprenditoria e soft skills.

Un panel specifico è stato dedicato al confronto tra istituzioni e leadership, moderato da Samantha Barbero (Advisor European Commission) e arricchito dagli interventi di Alessia Cappello (Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano), Alessia Vita (Banca d’Italia), Riccardo Monti (Executive Chairman Triboo), Angelo De Iana (Presidente di Confassociazioni) e Danilo Maiocchi (Direttore Generale Innexta). L’evento si è distinto per numerosi interventi ispirazionali che hanno fornito ai partecipanti strumenti e spunti utili per affrontare le sfide della leadership odierna. Tra gli interventi più seguiti quello di Carmelo Fontana (Senior Regional Counsel Google), Marco Pallazzi (General Manager Rabobank), Roberto Re, uno dei più importanti formatori italiani e le interviste a Boris Kester, viaggiatore e scrittore, Chiara Pasqualetti Johnson, giornalista e scrittrice e Daniele Viganò (Chief Strategic Officer Rocket Sharing Company).

La premiazione dei Rocket Awards

Uno dei momenti più attesi della giornata è stata la cerimonia di premiazione dei Rocket Awards, riconoscimenti assegnati alle aziende che si sono distinte per visione strategica, innovazione e impatto positivo nel proprio settore. Recall è stata premiata come Best Innovative Startup mentre Adventure SpA ha conquistato il riconoscimento per le migliori performance aziendali. Il premio come Best Innovation Company è andato a Luxochain, mentre Rabobank ha ricevuto il titolo di Best Impact Company per i suoi progetti ad alto impatto sociale. La sostenibilità ha avuto il suo spazio con il riconoscimento a Carioni Group come Best Green Company, mentre il premio per la leadership al femminile è stato assegnato ad Abbattista SpA.

Anche il prestigioso titolo di Best Company 2024, è stato conferito a Abbattista SpA, realtà che ha incarnato al meglio i valori espressi da tutte le categorie dei Rocket Awards. L'evento si è concluso con un'elegante ed esclusiva Cena di Gala presso Palazzo Giureconsulti, offrendo ai partecipanti un'ottima occasione di networking e confronto diretto con leader di settore e imprenditori visionari. L'edizione 2025 di Inspire Leadership ha dimostrato che il futuro della leadership non si basa solo su competenze tecniche ma su un equilibrio tra ascolto, empatia e capacità di innovare con responsabilità.