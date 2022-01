Rodano e Settala, attivo dispositivo per il controllo dei limiti di velocità

Rodano e Settala, attivo un dispositivo per il controllo dei limiti di veloci



Sono i comuni di Rodano e Settala quelli interessati dalla presenza del dispositivo di rilevazione automatica della velocità. Ricordiamo infatti che dal 30 dicembre, è attivo e funzionante un innovativo sistema per il controllo della velocità.

Una tecnologia in grado di individuare le infrazioni commesse in modalità istantanea o media.



Siamo sulla S.P. 14 Rivoltana. Eccolo nel dettaglio:

- S.P. 14 Rivoltana dal km 6+973 al km 8+039 in direzione Brescia e dal km 8+113 al km 6+965 in direzione Milano - attivo 24 ore su 24.

Nel corso dell’anno sono stati numerosi gli interventi sul territorio finalizzati all’aumento della sicurezza sulla rete stradale di pertinenza di Città Metropolitana di Milano, e che fanno parte del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”. L’installazione di apparati tecnologici innovativi nel campo del controllo della velocità, della prevenzione e della riduzione degli incidenti sono attivi sulla rete stradale per garantire sia alti standard di sicurezza stradale, sia un maggiore rispetto delle regole con particolare attenzione al controllo della velocità da parte dei cittadini.

In particolare, questa ultima attivazione ha trasformato e aggiornato gli apparati di controllo della velocità istantanea già presenti sul territorio in dispositivi in grado di rilevare comportamenti illeciti dovuti al mancato rispetto dei limiti di velocità media o istantanea.

Monitorando per un perimetro più esteso la velocità percorsa, si è in grado di intervenire in maniera più incisiva ed educativa sul comportamento del guidatore, in linea con gli obiettivi cui tende l’intero “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”.

Tecnologia di ultima generazione, già applicata con successo da Città Metropolitana, e che sta modificando l’approccio al controllo del tratto stradale. Come tutti gli apparati predisposti nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il dispositivo smart dialoga e interagisce con l’ecosistema Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata AgID (Agenzia per l’Italia digitale) in dotazione alla Polizia Locale, che riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

L’attivazione dei dispositivi è inoltre supportata da una campagna di comunicazione volta a informare e sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento sempre più responsabile alla guida. Le attività realizzate dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono consultabili sul sito web che approfondisce ogni aspetto del progetto: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it.