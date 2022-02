Rogo di via Antonini, soldi agli sfollati. Ecco l'anticipazione di Affari

Milano: incendio in via Antonini

Rogo di via Antonini, arrivano 50mila euro per gli sfollati

di Fabio Massa



C’è la mano di Stefano Buffagni, ex viceministro al Mise dietro una riformulazione del Milleproroghe in approvazione che porterà 50mila euro agli sfollati di via Antonini. Il 29 agosto 2021 la Torre, situata nella zona sud di Milano, è andata a fuoco in un rogo che è finito su tutti i telegiornali a causa dell’incendio sviluppato nella copertura. Da allora gli inquilini hanno dovuto lasciare le loro case con l’assurdità che si sono visti chiedere l'Imu e altre tasse. Con questa riformulazione, voluta da Stefano Buffagni e Laura Castelli, si cerca di porre rimedio a questa problematica.





