Rolex e Rocca, nuova boutique su tre piani in Galleria Vittorio Emanuele

Rolex e Rocca, nuova boutique in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. “Siamo orgogliosi di essere partner di questo marchio di eccellenza dell’orologeria svizzera e di inaugurare insieme la nuova boutique Rolex in quello che viene definito il Salotto di Milano: la Galleria Vittorio Emanuele II, una delle location piu? importanti della città – ha commentato Giorgio Grassi Damiani, vicepresidente del Gruppo Damiani, di cui Rocca fa parte -. Il rapporto tra Rocca e Rolex è di lunga data e anno dopo anno si rinsalda sempre di più. In questa occasione, celebriamo non solo una nuova prestigiosa apertura, ma soprattutto il forte legame tra due realtà accomunate dalla vocazione all’eccellenza”.

Rolex e Rocca in Galleria, il progetto di ACPV Architects Antonio Citterio Patricia

Il progetto d'interni, riporta Pambianco News, è firmato da ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel. Il progetto si è ispirato ai dettagli originali della galleria, facendone rivivere l’atmosfera milanese in chiave contemporanea. Il negozio si sviluppa su tre livelli.

“Il design del negozio – prosegue la nota – incoraggia le persone a vivere lo spazio, aprendo un collegamento visivo che, dall’esterno, attraversa le aree espositive e raggiunge la moving room. Progettata con proporzioni generose e dettagli raffinati, la moving room funge da area espositiva unica che permette anche la circolazione verticale dei clienti tra i piani”.