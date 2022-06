Rolling Stones a Milano, Mick Jagger: "Ci vediamo a San Siro". VIDEO

Rolling Stones a Milano, Jagger carica i fan: "Ci vediamo a San Siro"

"Ciao a tutti, grazie moltissime per i vostri messaggi affettuosi. Li ho molto apprezzati. Sono dispiaciuto per l'inconveniente degli show annullati, ma martedi' saremo sul palco a Milano, ci vediamo li'". Mick Jagger, rimessosi dopo la positivita' al covid che ha costretto i Rolling Stones a saltare due date del tour (Amsterdam - riprogrammata al 7 luglio - e Berna - cancellata), in un videomessaggio ai fan sulle sue pagine social da' appuntamento a San Siro per il 21 giugno.

Rolling Stones a Milano: ecco dove alloggiano

La band si trova al Four Seasons, in zona Montenapoleone, dove già oggi alcuni fan si sono radunati sperando di riuscire ad incontrare i leggendari musicisti. Ma Mick Jagger alloggerebbe invece all'hotel Bulgari in zona Brera, come riferisce Ansa.