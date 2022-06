Rolling Stones a Milano, Mick Jagger rassicura: "Sto molto meglio"

Mick Jagger rassicura i fan italiani: il cantante dei Rolling Stones ha contratto il Covid, circostanza che ha costretto a posticipare alcune date del loro tour europeo. Ma la tappa milanese del 21 giugno sembra garantita. Jagger ha infatti dichiarato di sentirsi "molto meglio". E dopo le conferme di ieri da parte dell'organizzazione, oggi il cantante ha ribadito che ad essere riprogrammate sono solo le date di Amsterdam e Berna: "Grazie infinite a tutti voi - ha scritto - per gli auguri e i messaggi degli ultimi giorni. Mi sento molto meglio e non vedo l'ora di tornare sul palco la prossima settimana! La data di Amsterdam e' stata gia' riprogrammata per il 7 luglio, daremo quanto prima notizie anche su una nuova data per Berna. Ci vediamo presto! Mick".

Leggi anche: