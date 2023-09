Romani: "Monza deve mantenere il suo GP"

"Il Gp di Monza è un patrimonio che appartiene a tutti noi e l'Autodromo, uno dei circuiti più antichi e famosi del motorsport, è un luogo che racconta una parte importante della storia e dell'identità della Brianza. Abbiamo bisogno di idee, progetti, partnership e risorse economiche in grado di garantire un futuro al Gp di Monza. Il mio impegno è netto e chiaro: la Brianza dovrà continuare ad avere il suo Gran Premio anche in futuro perché il Gp d'Italia è Monza". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani a margine della visita allo spazio dell'Assemblea regionale nella fanzone dell'Autodromo nazionale di Monza in occasione del Gp d'Italia.

Romani: "L'Autodromo è entrato nella leggenda degli sport motoristici anche grazie alla sua posizione all'interno del Parco"

"L'Autodromo è entrato nella leggenda degli sport motoristici anche grazie alla sua posizione all'interno del Parco che dà vita ad uno scenario unico al mondo -spiega Romani-. Il circuito vive all'interno di un unicum straordinario che tutto il mondo ci invidia, formato dal più grande Parco cintato d'Europa e dalla Reggia, una delle ville neoclassiche più belle d'Italia progettata da Piermarini. Un compendio che oggi il rappresenta il traino del turismo brianzolo e lombardo. Il nostro obiettivo è tutelare e sviluppare questa 'convivenza', in un'ottica di sempre maggiore sostenibilità. Su questa vision, insieme ad Aci e Comune di Monza, stiamo lavorando per immaginare il futuro del Gran Premio di Monza".

La fanzone si trova nell'area del Roccolo, immediatamente alle spalle del rettilineo che dalla Variante Ascari porta alla Curva Alboreto

Nello spazio del Consiglio regionale, ospitato nello stand di Regione Lombardia, è possibile vedere alcuni video che raccontano attraverso le parole dei componenti dell'ufficio di presidenza i compiti e le attività dell'Assemblea regionale e portano alla scoperta di Palazzo Pirelli attraverso le immagini girate da un drone. La fanzone si trova nell'area del Roccolo, immediatamente alle spalle del rettilineo che dalla Variante Ascari porta alla Curva Alboreto. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19 e l'accesso sarà consentito solo a chi possiede un biglietto per i giorni del Gp.