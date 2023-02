Lombardia, Romano La Russa: "Fdi primo partito. Scontata la vice-presidenza"

Romano La Russa: "Fdi primo partito. Scontata la vice-presidenza"

"Siamo assolutamente felici, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo". Romano La Russa gongola guardando le proiezioni che danno Fontana vincitore in Lombardia e Fratelli d'Italia primo partito. Al momento, la percentuale è del 22,8%. Insomma per il partito di Giorgia Meloni si prospetta la vice-presidenza di Regione.

La Russa, vice-presidenza?: "E' scontato che questo ruolo vada al primo partito, diverso da quello del governatore"

E La Russa lo rimarca: "E' scontato che questo ruolo vada al primo partito, diverso da quello del governatore". I sondaggi davano Fratelli d'Italia al 30% in Lombardia, un traguardo, per ora, lontano. Aggiunge La Russa: "Stiamo riuscendo a superare la soglia del 25%, certo siamo in una Regione storicamente legata alla Lega e a Forza Italia".

La Russa: "Nonostante gli attacchi, i lombardi hanno premiato il centrodestra"

La Russa, assessore alla Sicurezza in Lombardia, fratello di Ignazio, vanta i successi della giunta Fontana: "Nonostante i mille attacchi, da ogni parte, i lombardi hanno confermato un governo che prosegue dal 1995 prima con il compianto Maroni poi con Formigoni. Siamo la prima regione italiana ed europea, a livello industriale e socio-econonico, e confermeremo questo primato".

Sugli avversari, La Russa parla solo della Moratti: "Ha preso un treno che sapevamo si sarebbe schiantato".