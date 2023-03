Romano La Russa: "Mai chiesto vicepresidenza. Capodelegazione ruolo di peso"

"Io sono il capodelegazione che è la cosa che conta di più in Giunta regionale. La vicepresidenza non è mai stata in discussione da parte mia: non troverete nessuna dichiarazione nell'ultimo mese né mia né di altri di Fdi in cui si reclamasse la vicepresidenza". Lo ha detto Romano La Russa, riconfermato assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, con l'aggiunta della Protezione Civile, nella nuova Giunta lombarda guidata da Attilio Fontana, a chi gli chiedeva se è rammaricato di non aver ottenuto la vicepresidenza.

La Russa: "La vicepresidenza è importantissima ma non è qualcosa a cui tenevo: non è una sconfitta"

"La vicepresidenza è importantissima ma non è qualcosa a cui tenevo: non è una sconfitta - ha continuato La Russa-. Noi abbiamo sempre richiesto com'era ovvio che venisse affidata ad uno di Fratelli d'Italia". Il neo assessore ha aggiunto: "Siamo strafelici, è una Giunta sicuramente più forte, nonostante la precedente fosse già fortissima: c'è più presenza di Fdi, ed essendoci più destra questa Giunta è più forte. Lavoreremo pancia a terra assieme agli alleati con la massima coesione". La Russa ha quindi chiuso sottolineando " la velocità con cui si sono decisi gli uomini della Giunta da parte della coalizione sta a significare come stiamo operando nella massima unità nel bene della Regione".