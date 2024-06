Romeo (FI): “Grazie ai 3000 elettori che mi hanno dato fiducia”

In seguito all’esito delle elezioni, Giuseppe Romeo, consigliere comunale di Forza Italia a Limbiate nella corsa al Parlamento Europeo nella circoscrizione Nord-Ovest, commenta dicendo che “è tempo, per me, di bilanci: sono orgoglioso del percorso fatto nei mesi scorsi quale come candidato per Forza Italia per le elezioni europee nella mia Provincia di Monza e Brianza. Sono felice di aver lottato e partecipato con coraggio per il successo del mio partito, Forza Italia e, continuerò - prosegue Romeo-, a farlo in tutte le forme possibili per il progetto di inclusione voluto dal nostro Segretario Nazionale On. Antonio Tajani. Ringrazio anche i vertici regionali Onorevole Sorte il vice Tiziano Mariani per la fiducia riposta nella mia persona. Anche se il risultato non mi consentirà di rappresentare la mia provincia, la Brianza, nelle aule del Parlamento Europeo di Bruxelles, vorrei ringraziare di vero cuore i 3000 cittadini che scrivendo il mio nominativo accanto al simbolo di Forza Italia-Noi Moderati mi hanno dimostrato stima ed apprezzamento”.

Romeo (FI): “Seguiamo con orgoglio le orme di Berlusconi”

“Il prossimo passo, che dovrà necessariamente prendere le mosse da qui, è quello di continuare, anche nella provincia di Monza e Brianza, a costruire, con orgoglio sulle orme del Presidente Berlusconi, un partito sempre più popolare, riformista e liberale e che corra verso un’inclusione sempre maggiore. Il confronto – continua il forzista-, e il dialogo saranno, pertanto, le linee guida che accompagneranno la mia azione politica assieme al mio lavoro certo di essere circondato da persone, anzi amici straordinari, per tendere ad una Forza Italia sempre più forte e coesa sia per gli obiettivi elettorali che di buon governo.”