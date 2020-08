Romiti: aperta camera ardente a Milano. Albertini: mi convinse a fare sindaco

La camera ardente di Cesare Romiti, il manager morto ieri a 97 anni, e' stata aperta alle 9 alla Camera di Commercio di Milano. Qualche minuto prima e' arrivato il carro funebre con il feretro, seguito dall'automobile con i figli dell'imprenditore Maurizio e Piergiorgio e il nipote Paolo. Prima di lasciare spazio a tutti coloro che vorranno dare l'ultimo saluto a Cesare Romiti, la famiglia si e' raccolta intorno a lui in forma privata.

Romiti: Albertini "Grande uomo, mi convinse a fare sindaco"

"E' un grande uomo che lascia un grande vuoto non solo in chi gli ha voluto bene e lo ha stimato come me, ma in tutto il nostro paese". Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, e' tra i primi ad arrivare alla camera ardente di Cesare Romiti, allestita al primo piano di palazzo Turati, sede della Camera di Commercio di Milano, in via Meravigli. Il suo ricordo va indietro nel tempo e testimonia una lunga amicizia: "Quando ero presidente di Federmeccanica, non mi ha mai fatto mancare la fiducia e il sostegno in una difficile trattativa. E fu uno dei due, insieme a Fedele Confalonieri che mi convinse a cambiare lavoro. Poi quando divenni sindaco di Milano, lui era ormai stabile milanese come presiedete del gruppo Rizzoli, e mi aiuto' in tuti i modi con i suoi consigli e le sue attenzioni".