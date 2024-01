Milano, minacce alla famiglia, 21enne arrestato grazie a Mobil Angel

Minacciava i genitori pretendendo denaro per comprare della droga e nell'impeto d'ira ha rotto l'orologio "mobile angel" della madre, che serve proprio per la geolocalizzazione delle vittime di violenza. Così facendo è partito immediatamente il segnale d'allarme ai Carabinieri. È stato pertanto arrestato per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare un italiano di 21 anni, con precedenti di polizia e problemi di tossicodipendenza.

Milano, minacce alla famiglia, 21enne arrestato grazie a Mobil Angel

L'allarme è scattato ieri sera dall'appartamento dei genitori, lui di 58 e lei di 57 anni, in zona viale Certosa a Milano. Il giovane non era nuovo a comportamenti simili nei confronti della famiglia: le prime denunce risalgono allo scorso 18 ottobre. Il 14 dicembre gli era stato notificato il provvedimento, mentre lo scorso 23 dicembre era già stato arrestato per la stessa violazione. Anche in quel caso, l'accesa discussione con i genitori riguardava richieste di denaro per acquistare la droga.