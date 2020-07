Rosa Camuna obbligatoria su opere e prodotti di Regione Lombardia

"Da oggi diventa obbligo di legge porre la Rosa Camuna, stemma e bandiera della nostra Lombardia, su ogni opera o prodotto realizzato con contributi regionali". A dirlo e' Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega e primo firmatario dell'emendamento, che spiega la modifica di legge approvata oggi dall'aula del Pirellone nell'ambito della sessione di bilancio. "Si tratta di un obiettivo di comunicazione istituzionale, non politico - spiega Corbetta - teso alla diffusione della nostra bandiera lombarda anche al di fuori dei soliti canali formali utilizzati normalmente". "La presenza della Rosa Camuna su un prodotto o su qualsiasi tipologia di opera - prosegue il consigliere regionale - varra' inoltre come marchio di qualita', in quanto va a indicare che si tratta di un lavoro che ha meritato di beneficiare di contributi regionali, erogati sulla base di un bando pubblico". E "con l'apposizione dello stemma ufficiale regionale - conclude Corbetta - i lombardi potranno venire a conoscenza in maniera semplice e immediata delle tante azioni portate avanti in maniera concreta dalla Regione, aumentando cosi' la fiducia dei cittadini nei confronti dell'istituzione".