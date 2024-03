Rose Villain, moto rubata e ritrovata dai fan in soli 12 ore

Ieri sera Rose Villain, la cantante 34enne che ha partecipato a Sanremo 2024 con "Click boom!", ha chiesto aiuto ai suoi follower dopo il furto della sua moto con un post sui social: "Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così". In meno di 12 ore, i suoi fan l'hanno aiutata. "Mi avete ritrovato la moto" ha postato stamattina la rapper milanese, ringraziando tutta la community per la ricerca e promettendo al fan che gliel'ha recuperata, definito "drago", biglietti ai suoi concerti "a vita". Ha concluso "Non so come ringraziarvi, stasera vi faccio sentire un altro spoiler del nuovo disco".