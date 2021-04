Rossello entra in Teatro Manzoni e Monza Calcio

Cristina Rossello, confermata da Silvio e Marina Berlusconi in Mondadori, entra anche in Teatro Manzoni e in Monza Calcio, entrambe realtà molto care alla famiglia. L’avvocato fa il suo ingresso in Teatro Manzoni con il neo presidente Ernesto Mauri e nel Monza Calcio con Adriano Galliani, il cui stretto legame data più di vent’anni, cioè da quando la professionista era responsabile della direzione legale e strategica in Lega Calcio. Rossello si occupa della regolazione dei rapporti patrimoniali degli sportivi al Master della Statale in Diritto Sportivo coordinato da Francesco Delfini e segue Family Office nel mondo sportivo.