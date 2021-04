Rossello (FI): per candidato sindaco centrodestra tre nomi ancora non usciti



Ci sarebbero altri tre nomi, non ancora usciti sulla stampa, per il candidato sindaco del centrodestra a Milano. Lo ha detto la deputata di Forza Italia e commissario azzurro nel capoluogo lombardo, Cristina Rossello, nella conferenza stampa di presentazione delle candidate dell'associazione "Muovermi" nelle liste del partito, sottolineando che i nomi usciti "sono tutti candidati di eccellenza. Ora stiamo esplorando le possibilita' e le attitudini di ognuno, perche' le scelte per condurre una citta' sono anche scelte di coraggio. Ci sono ancora tre nominativi che non sono usciti e che sono all'esame con gli alleati". "C'e' un'attenzione particolare - ha aggiunto - per trovare nella nostra alleanza un programma comune e condiviso e trascinato da una leadership responsabile, convinta e trainante per vincere. Noi ci siamo presi il tempo necessario. Ci sono sei mesi per arrivare al voto e abbiamo preferito non buttare un nome, perche' comunque il programma della citta' vedra' Milano da riformare, anche alla luce del dopo Covid".