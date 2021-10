Rossetti (Socialisti): "Si istituisca a Milano un Assessorato ai Bambini"

"Io propongo - scrive sui social Stefano Rossetti (Socialisti a Milano) - al mio Candidato Sindaco Giorgio Goggi e agli altri Candidati Sindaci di istituire a Milano un Assessorato ai Bambini. Un Assessorato ai Bambini a Milano per aiutare le famiglie milanesi, i genitori single o separati e chiunque debba crescere bambini nella nostra metropoli. Non farà niente di irrealizzabile ma progetterà misure concrete che dovranno trovare il giusto spazio nei programmi di governo della Città."

"Ecco - prosegue Rossetti - alcune misure semplici ed efficaci che propongo: ridurre le tasse comunali alle famiglie che hanno almeno tre figli; rimborsare l’IVA per i prodotti essenziali per il neonato; discutere una riforma per istituire un reddito di natalità; ripensare il “bonus bebè” e il “bonus tate”; favorire lo sviluppo degli asili redistribuendo adeguatamente i fondi per la famiglia e rivalutando il sistema di calcolo dell’ISEE in modo che si possa ridurre il costo medio della retta dell’asilo; offrire incentivi alle aziende che si dotano di un asilo nido interno; istituire uno sportello comunale – con facile accesso anche on line - per aiutare le famiglie a detrarre quelle spese e che permetta, con un servizio di consulenze ad hoc, di trovare, anche a livello regionale e nazionale, sovvenzioni e aiuti; valutare, per ogni singola scuola che lo richieda, un capillare servizio di navette sovvenzionato in parte dal Comune ed in parte con sponsorizzazioni private, in sostegno delle famiglie impossibilitate, che permetta il facile trasferimento di bambini verso le attività parascolastiche e sportive".

"L’Assessore ai Bambini sarà una figura in grado di promuovere politiche a vantaggio dei più piccoli. Mamme, genitori single o separati e bambini meritano le giuste attenzioni e risposte dalla politica. Sicurezza, pubblica istruzione, edilizia scolastica e un contatto costante con le Istituzioni devono diventare un argomento di discussione costante e una priorità per il Sindaco entrante. I tempi sono cambiati: le nuove normative sull’edilizia, sulla sicurezza impongono che si metta mano sul serio per realizzare un piano di ammodernamento e adeguamento degli edifici dove i nostri figli crescono e trascorrono buona parte della giornata", spiega Rossetti.

"La programmazione del prossimo governo cittadino dovrà riservare uno spazio fondamentale anche a percorsi ludico-educazionali che coinvolgano sia i genitori che i bambini. Occorre, finalmente, pensare alle nuove generazioni, che sono quelle di domani… ed il cui domani dipende da quanto riusciremo a realizzare ORA”, conclude Rossetti.