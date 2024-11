Rossi (Alexion) a IDN: "Equità e parità di genere, il ruolo dell'azienda per l'inclusione"

“Ci sono molteplici aspetti che teniamo in considerazione per promuovere equità, inclusione e parità di genere all'interno dell'azienda, e cerchiamo di dare un contributo diretto coprendo col 66% di dipendenti donne le posizioni più specialistiche e il 50% degli incarichi dirigenziali”, ha detto Anna Chiara Rossi, Vp & General Manager Italy, Alexion, AstraZeneca Rare Disease, alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano. Rossi è intervenuta nel panel "Contro ogni gap: Politiche e buone pratiche a sostegno dell'empowerment femminile".

“Cerchiamo anche di dare un sostegno alle nostre colleghe con corsi di leadership e con una politica di equità salariale che viene aggiornata costantemente per evitare differenze”, ha aggiunto, ricordando che “oltre a ciò sosteniamo il bilanciamento tra lavoro e vita privata". Ma, ragiona Rossi, "non ci fermiamo qua. Supportiamo diverse progettualità che possono fungere da cassa di risonanza all'interno della società. Siamo orgogliosi di Women in Rare, progetto pensato per studiare l'impatto delle malattie rare sulle donne, che in quel mondo sono più rappresentate sia come pazienti che come caregiver. Abbiamo creato un think tank per offrire dati e soluzioni", nota Rossi, "che ci ha portato a capire che il 65% di caregiver e pazienti ha dovuto per le malattie rare rivedere profondamente le proprie abitudini lavorative".