Rovazzi derubato del cellulare durante una diretta IG a Milano. VIDEO

Rovazzi derubato del cellulare durante una diretta IG a Milano

Furto di cellulare in diretta Instagram, per Fabio Rovazzi a Milano. Lo youtube e cantante stava facendo una live sul social in corso Garibaldi ed ha attirato l'attenzione di un ragazzo che lestamente gli ha strappato il telefono dalle mani e si è dato alla fuga. Tutte scene immortalate nella diretta a cui stavano assistendo circa 400 follower.

Nella “sicurissima” e multiculturale #Milano capita che mentre sei in centro, seduto a fare un video, un immigrato africano passi e ti rubi il cellulare.



Questo quello che è accaduto a #Rovazzi, ma come a lui, a tante, tantissime persone.



La società multiculturale è

un… pic.twitter.com/Sgmqg0CeZh — Francesco ???? (@SaP011) May 12, 2024

Gli altri vip che hanno raccontato di aver subito furti a Milano

Immagini già divenuti virali e che ripropongono il tema della sicurezza a Milano. Come ricostruito da MilanoBelladaDio, negli ultimi giorni hanno denunciato furti e scippi sui social anche diversi altri influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. A Eddy Veerus, ovvero Edoarso Cremona, è stato rubato il bagaglio a mano all'uscita da Malpensa. Roberta Branchini, partner di Cremona nella band "Il Pagante" si è trovata il vetro dell'auto, parcheggiata in centro città, in frantumi. Mentre Stash Fiordispino, leader dei The Kolors, ha lamentato di aver subito un furto in casa.