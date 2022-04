Rozzano, auto si schianta contro cancello e parte colpo di pistola

Rozzano, colpo arma da fuoco e auto contro cancello

Nel pomeriggio di giovedì 7 aprile attorno alle 15 ai carabinieri e' arrivata la segnalazione di una Fiat Panda che si era appena schiantata contro un cancello in via Roma a Rozzano. Secondo quanto riferito da testimoni, subito dopo si sarebbe sentito uno sparo. Arrivati sul posto, i militari hanno effettivamente trovato un bossolo a terra nel punto in cui l'auto aveva impattato. Un'altra macchina poco distante, inoltre, alla vista dei militari si e' data alla fuga e, dopo un inseguimento fino a Pieve Emanuele, e' riuscita a far perdere le proprie tracce. Come riporta l'Agenzia Nova, sono in corso accertamenti per chiarire esattamente quanto accaduto.

Leggi anche: