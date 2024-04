Rozzano, Ferretti per la riconferma: "Un percorso che non si ferma"

Gianni Ferretti, sindaco uscente di Rozzano ha presentato nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile la propria ricandidatura alla guida di una coalizione larga della quale fanno parte Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, una civica ed anche Italia Viva, che, nel popoloso comune del sud Milano ha deciso di appoggiare il primo cittadino in carica. Presenti in Cascina Grande a Rozzano oltre a numerosi esponenti locali e nazionali del centrodestra anche Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, il vicecommissario provinciale di Forza Italia Gianmarco Senna, Graziano Musella, coordinatore di Forza Italia per la Città metropolitana di Milano, il presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato di Fratelli d'Italia, l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca.

Gli obiettivi raggiunti da Ferretti in cinque anni

Ferretti durante la sua presentazione ha ripercorso tutti gli obiettivi raggiunti nel quinquennio. Raccontando di "un impegno importante, una esperienza bellissima e gratificante". Un mandato naturalmente caratterizzato dalla pandemia Covid ("siamo riusciti a dare una grandissima mano a tutte le famiglie in difficoltà, con grandissimo cuore e grandissimo amore"), che non ha tuttavia impedito di raggiungere diversi significativi risultati.





"Mensa gratis nelle scuole, un modello a livello nazionale"

Ferretti ha sottolineato in particolar modo l'iniziativa della mensa gratis nelle scuole. Che, ha spiegato, è stata presa in esame per divenire addirittura una proposta di legge nazionale: "Siamo l'unico Comune in Italia che ritiene la refezione scolastica parte integrante del diritto allo studio. La mensa gratis per tutti gli studenti di Rozzano è una realtà di questa legislatura. Un risparmio notevole per le famiglie. Numerosi parlamentari in maniera trasversale sono venuti a trovarci per capire quale fosse stata la formula adottata, riproponendosi di farne una legge nazionale".

La rigenerazione del centro storico e del quartiere Aler

Parlando di centro cittadino e di quartiere Aler, Ferretti ha commentato: "Abbiamo avviato un percorso di rigenerazione senza pari, con la ristrutturazione di numerosissimi palazzi. Oltre alla rigenerazione di moltissime aree sul territorio che erano abbandonate da tanti, troppi anni".

Sicurezza e decoro urbano: i risultati raggiunti

Sul fronte della sicurezza, "è stato garantito un maggior presidio sul territorio grazie alla polizia locale, attiva sette giorni su sette con l'introduzione del terzo turno e con il raddoppio del numero degli agenti". Contiguo a questo tema, quello del decoro urbano : "Una delle nostre priorità, per mantenere pulita e ordinata la città. La sensibilità verso l'ambiente è parte integrante della nostra amminsitrazione. L'abbiamo dimostrato con la creazione de La Sorgiva, la nuova oasi urbana che si aggiunge a quella esistente dello Smeraldino ed ai numerosissimi parchi che caratterizzano il tessuto rozzanese. Abbiamo dato il via alla costruzione del nuovo polo sanitario, che vedrà la nascita di un ospedale di comunità e di una casa di comunità, oltre al trasferimento della Croce Viola"

"Cinque anni al fianco dei cittadini: un percorso che non si può fermare"

Ferretti e la sua Amministrazione hanno inoltre "ereditato e gestito il fallimento dell'ex azienda partecipata, con un debito di 50 milioni che poteva creare un gravissimo dissesto economico per l'ente. Ma con grande determinazione, capacità e impegno siamo riusciti a chiudere il contenzioso e a riportare a casa tutti gli immobili che si erano perduti"

Per il sindaco rozzanese intenzionato a ottenere la conferma, in conclusione, si è trattato di "cinque anni al fianco dei cittadini, un percorso che non si puo fermare".