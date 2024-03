Rozzano, il sindaco Gianni Ferretti si ricandida: proseguire lavoro importante

Alle elezioni che l’8 e il 9 giugno 2024 decideranno l’amministrazione comunale di Rozzano per i prossimi cinque anni, i partiti della coalizione hanno chiesto al sindaco Gianni Ferretti di ricandidarsi. Il primo cittadino ha annunciato la propria disponibilità a ripresentarsi. Una scelta nel segno della continuità e della responsabilità, per proseguire un progetto che ha messo al centro i cittadini di Rozzano e i loro bisogni. Equità sociale, servizi, decoro urbano, sicurezza sono stati e saranno i cardini di una amministrazione consapevole che la buona politica si dimostra con i fatti.

“In questi anni insieme abbiamo dato concretezza al nostro programma, abbiamo affrontato momenti difficili e avviato nuovi progetti. C’è ancora molto da fare e sono pronto a rimettermi in gioco con un’idea chiara e definita di città per continuare a rendere Rozzano ancora più vivibile, accogliente, sicura - dichiara il sindaco Gianni Ferretti. Sono lusingato del sostegno dimostrato nei miei confronti dalle forze politiche della mia coalizione. E’ quindi con grande emozione ma anche con spirito di responsabilità e forte determinazione che accetto la richiesta di ricandidarmi come sindaco di Rozzano e di proseguire nel lavoro avviato al servizio della città”.

Rozzano, candidatura sostenuta dalla coalizione di centrodestra

La candidatura di Gianni Ferretti sarà sostenuta dai partiti della coalizione di centrodestra e da chi condividerà il progetto di buon governo della città. “Considerati i lavori egregiamente svolti in questi 5 anni, gli obiettivi raggiunti, i risultati per la città conseguiti, abbiamo chiesto a Gianni Ferretti di riproporre la propria ricandidatura a sindaco della nostra città, consapevoli della forza e della esperienza maturata in questi anni di politica sul territorio – commenta Agostino Gagliardi, coordinatore cittadino di Forza Italia. Per noi è la persona che con la sua disponibilità e con la consapevolezza del lavoro intrapreso, tradurrà in fatti il disegno posto in essere per la nostra Rozzano”.

“Fratelli d'Italia Rozzano conferma il suo pieno sostegno alla ricandidatura del sindaco uscente Ferretti per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno – dichiara Mauro Schicchi, presidente di circolo di Fratelli d’Italia. Durante il suo mandato, il sindaco Ferretti ha dimostrato una dedizione straordinaria al servizio della comunità di Rozzano, con politiche improntate alla trasparenza, efficienza e vicinanza ai bisogni dei cittadini”.

“Per proseguire il lavoro sul territorio che ha contraddistinto l’operato della Lega all’interno della maggioranza di questi 5 anni e i buoni risultati raggiunti dalla nostra amministrazione abbiamo chiesto al sindaco Ferretti di ricandidarsi – spiega Marco Rondini, segretario cittadino di Lega Lombarda - sicuri che i cittadini abbiano apprezzato la buona amministrazione che ha valorizzato in questi anni di governo la città di Rozzano”.

L’evento di presentazione della candidatura del sindaco uscente Gianni Ferretti si terrà il prossimo venerdì 12 aprile 2024 alle ore 18.30 presso la sala conferenze del Centro Culturale Cascina Grande, in via Palmiro Togliatti 105 a Rozzano.