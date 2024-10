Il sindaco di Rozzano contro Fedez e i pregiudizi: "Siamo gente per bene, non malavitosi"

"Rozzano non è sinonimo di malavita", il sindaco Ferretti contro Fedez e i pregiudizi

Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, esprime con forza il malcontento della comunità riguardo alla stigma che frequentemente accompagna il nome della città. «Siamo stanchi di essere identificati con etichette negative che dipingono Rozzano come sinonimo di malavita», afferma Ferretti in una lettera aperta firmata anche da ventidue realtà della società civile locale. Il documento, pubblicato dal Corriere, intende rivendicare la dignità e l'onestà della comunità di Rozzano e dei suoi cittadini, anche in seguito all'inchiesta "Doppia curva" sugli episodi di violenza tra ultras di Inter e Milan, che ha riportato alla ribalta il dibattito sui pregiudizi, coinvolgendo anche il rapper Fedez. Durante una rissa al The Club nell'aprile scorso, il rapper avrebbe pronunciato alcune frasi controverse che hanno sottolineato il suo legame con Rozzano. Secondo il racconto di uno dei buttafuori presenti, Fedez avrebbe esclamato: "Lasciatemi stare, lasciatemi stare che l’ammazzo. Io sono di Rozzano!".

Rozzano, una comunità da riscoprire

La lettera aperta del sindaco e delle associazioni locali non si limita a condannare un episodio isolato, ma cerca di restituire dignità e valore alla quotidianità di Rozzano. Ferretti chiarisce: «La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico e rispetto delle regole». Sottolinea che i residenti, che vivono in una varietà di contesti, dalle zone popolari ai quartieri residenziali, si uniscono per costruire un ambiente sano e solidale. Inoltre, la lettera mette in evidenza i tesori culturali della città, come il centro culturale Cascina Grande e il Castello Visconteo. Concludendo la missiva, Ferretti e i firmatari rinnovano il loro impegno a fronteggiare le sfide quotidiane, ribadendo che Rozzano merita di essere conosciuta per la sua vera essenza, lontana da facili stereotipi e pregiudizi.