Rubano borsa a una turista, arrestati due ventenni

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino marocchino di 21 anni e un cittadino algerino di 25 anni, entrambi con precedenti, per furto aggravato in concorso.

Gli agenti hanno recuperato il bottino di 110 euro e lo hanno restituito alla turista

Gli agenti hanno notato i due uomini che, intenti a osservare con fare sospetto i passanti, si erano appostati nei pressi di un ristorante in via Dante. Dopo aver individuato la vittima, una turista ceca di 46 anni, il 25enne algerino si è avvicinato e sfruttando la copertura offerta dal complice, le ha sottratto la borsa. I due si sono quindi allontanati in direzione di via Camperio venendo poi fermati dai poliziotti mentre rovistavano all’interno della borsa per prendere i 110 euro. Gli agenti hanno recuperato il bottino e lo hanno restituito alla turista.