Ruby Ter, accolto il legittimo impedimento per Berlusconi: "Ancora positivo"

I giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno accolto il legittimo impedimento presentato dalla difesa di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter, in cui l'ex premier e' accusato di corruzione in atti giudiziari assieme ad altre 28 persone. Stando alla documentazione presentata nell'udienza di stamane dall'avvocato Federico Cecconi, il fondatore di Forza Italia risulta ancora positivo al Covid che l'ha colpito nelle settimane scorse costringendolo al ricovero al San Raffaele per un principio di polmonite interstiziale. Il collegio, presieduto da Marco Tremolada, ha rinviato al 19 ottobre quando, e' stato spiegato, saranno rivalutate le condizioni di salute di Berlusconi. Secondo l'accusa, Berlusconi avrebbe 'convinto' con soldi e altre utilita' le 'olgettine' e altri ospiti alla feste nella sua residenza a dire il falso nei processi Ruby uno, da cui e' uscito assolto, e Ruby bis