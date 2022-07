Ruby Ter, avv. Chiesa: "Non mi importa cosa fa gente a letto"

Non parlerò dei fatti, perché a me di cosa fa la gente a letto non importa, per me puoi andare a letto con uomo, con una donna, con uno scimmione, con chi vuoi". E' iniziata cosi' l'arringa 'show' dell'avvocato Ivano Chiesa, legale di Aris Espinosa e Ioana Visan, due delle ex ospiti delle serate di Arcore e imputate nel processo milanese sul caso Ruby ter assieme a Silvio Berlusconi e molti altri.

Chiesa, anche legale storico di Fabrizio Corona

Chiesa, anche storico legale di Fabrizio Corona, ha messo un unico punto fermo nella sua discussione, ossia l'ordinanza "devastante" per i pm con cui nei mesi scorsi i giudici hanno dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese nei processo Ruby (quelle delle presunte false testimonianze) perché le ragazze andavano già indagate all'epoca e quindi sentite con l'assistenza di un legale. "

Chiesa: “Qui parliamo di false testimonianze e queste ragazze non sono nemmeno dei testimoni"

Parliamo di accordo corruttivo quando il soggetto non e' neanche un testimone? - si e' chiesto Chiesa - qui parliamo di false testimonianze e queste ragazze non sono nemmeno dei testimoni. E allora dobbiamo discutere di cosa fa uno nella camera da letto?". "Qua poi - ha proseguito - la falsa testimonianza è basata su domande di questo tenore 'ma tu sei una che va a letto e prendi i soldi?'". Da quando, ha aggiunto, "difendo Fabrizio Corona di moralismo nei processi ne ho visto, ma quando in aula entra il moralismo esce la giustizia.

Chiesa: “Siamo nel 2022, non nel 1952”

Il pm ha parlato di odalische, schiave del sesso, del Sultano, ma cosa c'entra questo in un processo a falsi testi? Siamo nel 2022 non nel 1952". E ancora: "Sono anche un po' a disagio, in questa aula (aula bunker davanti al carcere di San Vittore, ndr) sono stato quando c'era il processo per l'omicidio Tobagi o per processi alla criminalità organizzata". (