Ruby Ter, l'ex di Karima: "Mai avuto soldi da lei o da Berlusconi"

Ruby Ter, nuova udienza oggi a Milano. E' intervenuto rendendo dichiarazioni spontanee Luca Risso, ex fidanzato di Karima El Mahroug, accusato di riciclaggio: "Per prima cosa voglio negare in modo piu' assoluto i fatti contestati, io non ho mai ricevuto soldi ne' dal dottor Berlusconi ne' da Karima, nella mia relazione di tre anni con Karima ho provveduto io a mantenerla, anche se lei ha avuto buone entrate dalla sua attività".

Risso ha dunque spiegato che nel progetto del ristorante con pastificio in Messico a Playa del Carmen, dove lui attualmente vive e lavora, inizialmente fu coinvolta anche Karima ma poi la loro relazione fini'.

Risso: "Dal Rubygate ho subito un danno di immagine"

Risso e' accusato nel processo, che vede tra gli imputati Silvio Berlusconi e altre 28 persone, di aver riciclato parte dei soldi che l'ex premier avrebbe fatto avere a Ruby come presunta corruzione in atti giudiziari (tra i 5 e i 7 milioni di euro per la giovane, secondo i pm). Parte di quel denaro del Cavaliere, secondo i pm, sarebbe servito per l'acquisto di un ristorante con annesso pastificio e due edifici con mini-alloggi per operatori del settore turistico a Playa del Carmen.

"Tutte le disponibilita' economiche che avevo - ha chiarito Risso spiegando quegli investimenti in Messico - le ho guadagnate nella mia attivita' coi locali sulla riviera ligure, siamo stati il top della riviera per 7 anni almeno". Locali come il Fellini e l'Albikokka. Il "mio trasferimento in Messico nel 2013", stando alle dichiarazioni di Risso e' avvenuto "coi soldi della mia attivita' che ho svolto a Genova e nella riviera ligure, ho deciso di trasferirmi nell'ottobre 2013 perche' c'era stato tutto il clamore dovuto a questo caso e io ho sempre lavorato sulla mia immagine e quindi tutto cio' che era successo non mi permetteva piu' di seguire le mie attivita'". Nel "giugno 2013 sono stato la' con lei", ha detto ancora riferendosi a Ruby e al Messico, "perche' inizialmente il progetto che io avevo era familiare, subito dopo abbiamo formato una societa' io, Karima, una ragazza messicana che ci serviva per le licenze e uno chef italiano e in ottobre io mi sono trasferito da solo in Messico e la nostra relazione era gia' abbastanza compromessa".

Il ristorante e il pastificio hanno aperto a fine 2013. "Sono sempre stato - ha concluso, secondo le parole riferite da Ansa - un visionario io e ho capito che poteva avere un buon impatto, con Ruby era finita, non era piu' quello che volevo ed e' diventato solo un mio progetto".

Leggi anche: