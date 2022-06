Ruby ter: legali Rossella e Maria Rosaria Rossi chiedono l'assoluzione

I difensori del presidente di Medusa, il giornalista Carlo Rossella, e della senatrice Maria Rosaria Rossi hanno chiesto l'assoluzione per i loro assistiti, imputati nel processo Ruby ter insieme a Silvio Berlusconi e altre 26 persone, tra cui molte 'olgettine'. I reati contestati a vario titolo sono falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.

Per Carlo Rosella chiesta condanana a due anni

A prendere la parola, all'inizio dell'udienza, è stata l'avvocato Caterina Malavenda, difensore di Rossella, accusato di falsa testimonianza. Per lui la Procura di Milano ha chiesto una condanna a 2 anni. A prendere la parola, in seguito, sono stati gli avvocati Nadia Alecci e Daniele Melegari, difensori di Maria Rosaria Rossi, ex fedelissima di Berlusconi e ora senatrice di Cambiamo, per la quale il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi.

"Avvocato Melegari: "La senatrice "è stata costretta ad andare ad Arcore, in Sardegna o in altri luoghi per svolgere la sua attività politica"

Siamo qui per difendere libertà e onore di Maria Rosaria Rossi. Occorre mettere la parola fine ad un processo che non avrebbe mai nemmeno dovuto cominciare", hanno detto i legali della senatrice Rossi."Dal non poteva non sapere - hanno aggiunto - si è passati al non poteva non vedere. Tra l'altro, Maria Rosaria Rossi non ha mai nemmeno incontrato Ruby e questo è pacifico". La senatrice "è stata costretta ad andare ad Arcore, in Sardegna o in altri luoghi per svolgere la sua attività politica - ha precisato l'avvocato Melegari - . Ma perché il nome di Maria Rosaria Rossi deve finire insieme ai nomi delle ragazze che partecipavano alle cene di Berlusconi? Senza contare che tra lei e le ragazze c'è una grande differenza di età, lei era molto più grande" delle ospiti del Cavaliere.